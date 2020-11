Festa della Toscana, il municipio di Montemurlo si illumina di rosso e bianco

Lunedì 30 novembre anche il palazzo comunale di Montemurlo si illumina di rosso e bianco, i colori della Toscana. L'amministrazione comunale infatti ha raccolto l'invito del presidente del consiglio regionale e in occasione della Festa della Toscana, che ricorda il primato della nostra regione per l'abolizione della pena di morte voluta dal Granduca Leopoldo nel 1786, illuminerà di rosso e bianco il municipio. Inoltre per ricordare l'importanza di questa data nella storia per la conquista dei diritti umani, il Comune ha promosso un consiglio comunale proprio lunedì 30 novembre, durante il quale sarà ricordato il valore della ricorrenza.

"Anche se a causa dell'emergenza sanitaria in corso non è stato possibile organizzare iniziative per celebrare la Festa della Toscana, non abbiamo voluto rinunciare a celebrare questo giorno. Cosi abbiamo organizzato e fatto coincidere il consiglio comunale proprio il 30 novembre perché potessimo, in sede istituzionale, celebrare anche questa ricorrenza, che ricorda quell'evento straordinario", spiega la presidente del consiglio comunale di Montemurlo, Federica Palanghi. - La festa della Toscana è anche l'occasione per ribadire il nostro impegno per la promozione dei diritti umani, della pace e della giustizia."

Fonte: Ufficio stampa