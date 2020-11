Ponsacco piange Fabrizio Iacopini: il cordoglio del sindaco Brogi

Il messaggio di cordoglio del sindaco di Ponsacco Francesca Brogi, per la scomparsa del concittadino Fabrizio Iacopini.

Ci ha lasciati Fabrizio Iacopini, ponsacchino conosciuto da molti in particolare per il suo forte impegno nell’associazionismo di ambito sanitario. Ambasciatore della Fondazione Arpa, creata dal Prof. Franco Mosca per promuovere la ricerca e la formazione nel campo oncologico e dei trapianti. Proprio con questo ruolo ha organizzato anche nella sua Ponsacco iniziative di raccolta fondi volte a donare borse di studio a ragazzi italiani e dei Paesi in via di sviluppo. Fabrizio ha ricoperto ruoli importanti anche in altre organizzazioni come Artim e Associazione per Donare la Vita onlus e ha organizzato iniziative di altissimo livello quali la Festa dei Trapianti e la Pisa Half Marathon. Lo ricorderemo sempre per le sue grandi qualità, la sua preparazione, la sua generosità, la sua simpatia. Rivolgo alla famiglia e agli amici le più sentite condoglianze e l’abbraccio sincero da parte di tutta la nostra comunità.

