Toelettatura aperta e centri estetici no, Confartigianato: "Ci auguriamo sia stato un errore"

“Cani a fare la toelettatura sì e le persone dall’estetista no: ci auguriamo sia stata una spiacevole dimenticanza, che comunque ha fatto arrabbiare molto i titolari dei centri estetici”.

Così Jacopo Ferretti, segretario generale di Confartigianato Imprese Firenze commenta l’ultima ordinanza firmata dal governatore Eugenio Giani (Qui) che allarga un po’ le maglie delle restrizioni.

“Siamo felici che le imprese di toelettatura siano aperte, era tra le richieste di Confartigianato, ma i centri estetici, al pari, sono in grado di aprire in tutta sicurezza. Chiediamo al presidente della Regione Toscana un immediato ampliamento dell’ordinanza per consentire un po’ di respiro al settore e recuperare questo che, ci auguriamo, sia stato un errore”.

Fonte: Confartigianato Firenze - Ufficio stampa