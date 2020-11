Variante Chiantigiana, selezionata la ditta che ha presentato la migliore offerta

Si è concluso il lavoro della Commissione tecnica per la selezione della ditta che realizzerà la Variante alla Srt 222 – via Chiantigiana. Parte adesso la fase di verifica dei requisiti dell'azienda (rti Rosi) che ha presentato la migliore offerta, con l’obiettivo di giungere all’aggiudicazione definitiva i primi dell’anno.

“Si tratta – dicono i sindaci di Bagno a Ripoli Francesco Casini, consigliere delegato della Città Metropolitana, e di Greve in Chianti Palo Sottani – di un passaggio importantissimo, la Commissione tecnica ha svolto un lavoro egregio e in tempi rapidi. Si sono presentate al bando 16 aziende, per la metà si tratta di realtà locali. L’obiettivo è procedere speditamente per riaprire i cantieri la prossima primavera”.

Le procedure per addivenire all'aggiudicazione definitiva dei lavori, comprensive anche della verifica delle migliorie progettuali presentate nell'offerta, saranno portate a termine entro marzo.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa