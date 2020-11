Chiusa via dell'Arrigo a Scandicci per alberi a rischio

Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di domenica 29 novembre 2020 in via dell’Arrigo, per verificare la stabilità di alcune piante in un terreno lungo via dell’Arrigo dopo la segnalazione di un cittadino.

La squadra ha valutato la situazione di rischio e ha concordato assieme al Comando di Polizia Municipale la chiusura del primo tratto di strada al fine di tutelare l’incolumità pubblica.

L’intervento di messa in sicurezza delle piante è fissato nella giornata di lunedì 30 novembre 2020.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa