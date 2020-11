Diretta social di Falorni: "Il 2 dicembre annunciata la data di inaugurazione della 429"

Dalla fine della prossima settimana probabilmente la Toscana tornerà di colore arancione. Lo ha confermato il Sindaco, Alessio Falorni, nella sua “diretta” social di ieri sera, riprendendo l’annuncio dato dal Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, in relazione al decremento dei contagi che sta interessando anche la nostra regione. Il Sindaco ha colto l’occasione per fare il punto della situazione. Esaminiamo nel dettaglio i vari temi affrontati nel corso della serata

LUMINARIE – L’Amministrazione comunale e i commercianti hanno deciso insieme di installare le luminarie. “La valutazione che abbiamo condiviso con i commercianti è che anche in un anno come questo era importante mettere le luminarie, ma ho voluto lasciare loro l’ultima decisione in merito. Credo che il risultato finale sia stato molto apprezzato dalla popolazione”.

COMMERCIO – – Il Sindaco ha esortato tutti i cittadini ad acquistare presso i negozi di Castelfiorentino, a sostenere le nostre attività, sia in modo diretto (quando torneranno ad essere aperti) che on line. “Un investimento importante per la coesione sociale della nostra comunità”

ESTETISTE ABUSIVE – La situazione del Covid ha portato alla luce alcune criticità. Il Sindaco ha denunciato il fenomeno dell’abusivismo ad opera di estetiste improvvisate che svolgono in modo illegale le proprie prestazioni a domicilio, invitando i cittadini a non usufruirne, in quanto (oltre a correre rischi di tipo sanitario) danneggiano le attività regolari delle estetiste di Castelfiorentino che stanno subendo le maggiori penalizzazioni da questa pandemia.

LEGALITA’ E SICUREZZA – Il Sindaco si è soffermato su due episodi avvenuti a Castelfiorentino questa settimana: il tentativo da parte di alcuni ragazzi (sembra minorenni) di aprire la portiera di alcune auto che avevano invitato a fermarsi con un pretesto, e un brutto episodio di vandalismo che si è verificato di notte in via De Gasperi, ovvero la rottura dei vetri di 14 auto.

Una situazione piuttosto strana, in quanto concentrata in un’unica via (peraltro senza utilizzare sassi). I carabinieri stanno indagando per capire chi c’era in giro a quell’ora. Si tratta in ogni caso di un episodio che nulla a che vedere con il problema dei controlli nel nostro territorio, in quanto è impossibile monitorare ogni zona del Comune a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Ha invitato i cittadini a ricondurre l’episodio alla sua dimensione reale, senza minimizzarlo ma anche senza esagerare. ”Enfatizzare questi episodi non va a beneficio di nessuno”. Il Sindaco ha detto che ieri sera, dopo cena, ha preso la sua auto ed è andato di persona a monitorare il territorio, non rilevando alcun fenomeno anomalo (solo cinque persone in compagnia del proprio cane).

NUOVA 429 – Il 2 dicembre sarà resa nota la data ufficiale di apertura del IV lotto della nuova 429. Una data che aspettavamo da tempo. E’ “uno dei regali di Natale che ci facciamo come castellani”.

PIAZZA GRANDI – Abbiamo approvato il progetto di fattibilità che trasformerà la piazza da snodo viario in una piazza vera, un luogo più bello e fruibile. “Lavoreremo per tradurre il progetto di fattibilità in un progetto esecutivo con il coinvolgimento di tutti, a partire dai commercianti, per mandarlo in gara prima possibile”.

ALIA – Il Sindaco ha ricordato che Alia era in ritardo nella consegna dei bidoncini ai positivi covid. Siamo arrivati a un accordo che consentirà di superare l’ordinanza della Regione e di utilizzare le associazioni di volontariato per cercare di recuperare questo ritardo nella consegna. I bidoncini dei positivi Covid saranno ritirati da ALIA il lunedì e il giovedì.

BUONI SPESA – Da lunedì dovrebbero partire i bandi, prima con quello rivolto alle attività commerciali dove si potrà spendere il buono, e poi con quello relativo all’erogazione dei buoni spesa

SITUAZIONE CONTAGI – La curva dei contagi si sta abbassando, il tasso di positività sui tamponi effettuati sta diminuendo. Nell’Empolese Valdelsa abbiamo avuto complessivamente 58 casi così ripartiti: Empoli 18, Montelupo Fiorentino 4, Capraia e Limite 3, Certaldo 1, Fucecchio 16 , Gambassi Terme 1, Montaione 1, Cerreto guidi 5, Montespertoli 2, Vinci 5, Castelfiorentino 2. Purtroppo abbiamo avuto questa settimana 3 decessi a Castelfiorentino.

RINGRAZIAMENTO - A Brico e Marco Berni (Antonelli Firenze) che hanno messo a disposizione della popolazione altre mascherine. Alle Pubbliche Assistenze per il nuovo servizio di “drive through”, che si affianca a quello della Misericordia di Malacoda.

il Sindaco ha concluso con una raccomandazione, a vivere il Natale con la testa: “Dipenderà da noi e dalla scrupolosità dei nostri comportamenti mantenere questa maggiore libertà”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa