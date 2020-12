Attivato il segnalatore acustico al semaforo tra piazza della Libertà e via Pier Capponi

È stato installato da Silfi il segnalatore acustico all'impianto semaforico all’incrocio tra piazza della Libertà e via Pier Capponi. L’intervento, già previsto nell’ambito delle modifiche della viabilità legati ai cantieri della linea tranviaria Fortezza-piazza della Libertà-piazza San Marco, è stato anticipato su input dell’Amministrazione comunale.

Il semaforo era stato oggetto ad inizio ottobre di una segnalazione da parte dell’Unione Italiana Ciechi in merito alle difficoltà di un giovane non vedente. Gli uffici avevano immediatamente risposto spiegando che l’impianto sarebbe stato prossimamente oggetto di intervento per i cantieri della linea tranviaria che oltre all’integrazione acustica prevedeva la modifica dell’impianto comprese alcune opere edili. Ma visto i cantieri per la sede tramviaria saranno preceduti dai lavori per la realizzazione della nuova grande conduttura dell’acquedotto su viale Lavagnini-piazza della Libertà, l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti ha dato indicazioni a Silfi di anticipare l’intervento. I lavori sono stati eseguiti nei giorni scorsi (resta da terminare la segnaletica) e da oggi il segnalatore acustico è entrato in funzione.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa