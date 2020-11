Calci cancella l'acconto Tari: nuove misure di sostegno al turismo e al commercio

“Apprezziamo moltissimo quanto deliberato dal comune di Calci per sostenere le imprese del territorio in questo tempo contrassegnato dal Covid-19. Un comune con poco più di 6 mila abitanti e circa 220 aziende insediate, che in un momento così difficile possono contare sul sostegno di un'amministrazione comunale che, senza nascondere la testa sotto la sabbia, si è rimboccata le maniche per offrire il proprio fondamentale contributo, non è notizia di poco conto”.

E' il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli a sposare in pieno il nuovo pacchetto di misure varato dalla giunta guidata dal sindaco Ghimenti: “Il totale azzeramento di saldo e conguaglio Tari per le imprese del comune, pari ad un impegno di spesa di circa 80 mila euro è uno sforzo che consideriamo straordinario da parte del comune calcesano e che merita il nostro più convinto riconoscimento così come quello delle imprese che ne beneficeranno” - ammette il direttore. “L'aggiunta di altre 40.000 euro per sostenere da un lato le attività del comparto turistico-ricettivo, della ristorazione, di bar, pasticcerie, gelaterie e attività che hanno subito chiusure forzate e/o riduzioni di orario per un periodo di almeno 45gg nel corso della pandemia, dall'altro tutte le altre attività e i professionisti che hanno subito una riduzione del fatturato di almeno il 25% nel periodo marzo ottobre rispetto all'anno precedente, sono altrettante misure concrete che tendono la mano alle imprese del terziario, quelle che sul piano della tenuta economica sono le maggiormente colpite dalla pandemia, a causa delle chiusure, delle limitazioni negli spostamenti, della paura e del crollo verticale dei consumi”.

“Nessuno può salvarsi da solo rispetto a questo cataclisma, e siamo convinti” - conclude il direttore di Confcommercio - “che se anche ai livelli istituzionali superiori, penso a regioni e governo su tutti, si intervenisse con la stessa tempestività e prontezza di riflessi e l'efficacia di misure economiche altrettanto valide del comune di Calci, il futuro oggi seriamente a rischio di tanti piccoli e medi imprenditori del commercio, del turismo, dei servizi e delle professioni sarebbe meno incerto e fragile. Per questo ringraziamo il sindaco Ghimenti e la sua giunta per quanto fatto sino adesso e per quanto sarà necessario fare ancora in futuro per il benessere di questo territorio e delle sue imprese”.

Fonte: Comune di Calci - Ufficio Stampa