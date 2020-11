CNA Toscana incontra il presidente della Regione Eugenio Giani

Ripresa dell’economia, sviluppo, competitività e sostengo alle imprese. Sono questi i temi al centro dell’incontro che si è svolto nei giorni scorsi tra il presidente di CNA Toscana, Luca Tonini ed il presidente della Regione, Eugenio Giani. Un colloquio particolarmente proficuo, nel quale si è parlato delle azioni programmatiche e degli interventi necessari per far ripartire l’economia regionale, messa a dura prova dall’epidemia Covid-19. Il presidente Giani, in particolare, ha riconosciuto il ruolo strategico di un’associazione come CNA, la più grande in Toscana con oltre 35mila iscritti 200 uffici territoriali e circa 1000 dipendenti, ed ha confermato la piena disponibilità ad aprire un tavolo di lavoro con il coinvolgimento diretto delle associazioni di categoria.

Fonte: CNA Toscana