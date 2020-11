L'Europa che conta sbarca in Toscana: a Scandicci le gare d'andata del girone A di CEV Champions League

L'Europa che conta sbarca in Toscana. Al Palazzetto dello Sport di Scandicci infatti, tra l'1 e il 3 dicembre, andranno in scena tutte le gare d'andata del girone A di CEV Champions League. La Savino Del Bene padrona di casa dunque ospiterà tra le mura amiche del proprio palazzetto le cugine italiane della Unet E-Work Busto Arsizio, le tedesche del Palmberg Schwerin e le polacche del Develpores SkyRes Rzeszow.

LE PAROLE DI LUNA CAROCCI: “Per me è particolare: 10 anni fa con la divisa di Busto Arsizio sono arrivata per la prima volta in Final Four di Coppa Italia e in Semifinale dei Playoff. Con Schwerin invece ho vinto il mio primo Scudetto. La 3 giorni di Champions è un campionato a sé, dobbiamo spingere dall’inizio alla fine. Ci sarà bisogno di energia, allegria e voglia di vincere, siamo cariche!”

CALENDARIO GARE

Martedì 1 Dicembre

17.30 Savino Del Bene Scandicci – Unet E-Work Busto Arsizio

20.30 SSC Palmberg Schwerin-Developres SkyRes Rzeszow

Mercoledì 2 Dicembre

17.30 SSC Palmberg Schwerin-Savino Del Bene Scandicci

20.30 Developres SkyRes Rzeszow – Unet E-Work Busto Arsizio

Giovedì 3 Dicembre

17.30 Unet E-Work Busto Arsizio – SSC Palmberg Schwerin

20.30 Savino Del Bene Scandicci - Developres SkyRes Rzeszow