A Montemurlo lavori in corso sulla viabilità e manutenzione dei corsi d'acqua

Continua l'attenzione del Comune di Montemurlo verso la manutenzione del territorio. In questi giorni sono attivi diversi cantieri per la riqualificazione stradale in varie parti della città. Partendo da Montemurlo centro, via Carducci da oggi, 1 dicembre, per circa una settimana rimarrà chiusa al traffico per consentire i lavori di allargamento della sede stradale all'intersezione di via Carducci con via Rosselli. L'accesso ai residenti della zona sarà sempre garantito, mentre il restante traffico sarà deviato su percorsi alternativi. L'intervento fa parte dei lavori sulla viabilità del nuovo centro cittadino e vede il completamento della rotatoria tra via Rosselli e via Carducci. Le modifiche alla viabilità servono per poter procedere con la chiusura del tratto di via Montalese di fronte al municipio. L'intervento, infatti, consentirà di mettere in collegamento diretto la piazza della Libertà con il nuovo parco urbano, che sta prendendo forma lì dove un tempo sorgeva il campo sportivo di via Rosselli. Spostandosi di qualche chilometro più a sud, a Oste partiranno giovedì 3 dicembre i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale tra la rotatoria di via Puccini e lo spartitraffico tra via Venezia e via Palarciano a completamento del risanamento stradale già effettuato. Anche in questo caso sono possibili dei rallentamenti al traffico. Infine, sempre a Oste venerdì 4 e sabato 5 dicembre la via Oste, nel tratto tra via Pistoiese e la rotatoria di via Puccini, sarà chiusa al traffico per consentire i lavori di risanamento stradale effettuati dal Comune con la macchina a caldo. L'intervento fa parte di un lavoro più vasto che ha visto la sistemazione dei tratti di asfalto malmessi di tutta la via Oste. Inoltre sulla via Oste il Comune ha provveduto a rifare la segnaletica orizzontale e a posizionare dei nuovi para-pedonali per migliorare la sicurezza dei pedoni e la viabilità. « Nonostante il periodo di restrizioni per il contenimento dell'epidemia Covid, a Montemurlo portiamo avanti tutte le manutenzioni stradali programmate.- spiega il sindaco Simone Calamai- L'attenzione verso la cura della rete viaria è massima anche perché ci stiamo avvicinando alla stagione fredda ed è importante avere strade in piena efficienza».

Infine, da ieri 30 novembre sono in corso anche i lavori di taglio delle alberature spontanee presenti lungo il torrente Bagnolo, nel tratto da via Montalese alla via Berlinguer, eseguiti da una ditta privata per conto del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. I lavori servono per garantire la sicurezza idraulica in vista dell'inverno. Il taglio della vegetazione spontanea, infatti, consente di liberare l'alveo e di garantire il deflusso dell'acqua in caso di piena. Per consentire i lavori di taglio degli alberi e dell'erba in sicurezza, fino al prossimo 5 dicembre in via Montalese, dal civico 198 al civico 212, sarà previsto un restringimento della carreggiata. Il traffico sarà regolato da movieri. Inoltre, a tutela della sicurezza la pista ciclo-pedonale lungo il torrente Bagnolo, nel tratto da via Montalese alla via Berlinguer, rimarrà chiusa a pedoni e ciclisti. In zona sono indicati i percorsi alternativi consigliati.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa