Buoni spesa Capraia e Limite, come presentare domanda

Buoni spesa Capraia e Limite, da domani mercoledì 2 dicembre è possibile presentare la domanda

Da domani, mercoledì 2 dicembre, e fino a sabato 12 dicembre è possibile presentare la domanda per i buoni spesa.

Il modulo per la richiesta è disponibile sul sito del Comune di Capraia e Limite www.comune.capraia-e-limite.fi.it dove sono presenti tutte le informazioni e l’avviso.

Il buono spesa è un titolo di acquisto per generi di “prima necessità” destinato alle famiglie che si trovano in una situazione di difficoltà a causa della pandemia da Covid19.

La domanda dovrà essere riconsegnata, debitamente compilata e corredata dalla copia di un documento di identità valido, al Comune di Capraia e Limite entro sabato 12 dicembre 2020, attraverso una delle seguenti modalità:

· via e-mail all'indirizzo buonispesa@comune.capraia-e-limite.fi.it

· via PEC all'indirizzo comune.capraia-e-limite@postacert.toscana.it

· a mano presso l'Ufficio protocollo: dal lunedì al venerdì orario 8.30-12.30, il sabato orario 8.30 - 12.00 previo appuntamento telefonando ai numeri 0571-978146/47/50

Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 0571 9781 (dal lunedì al venerdì 8.30-13.00). Per l’assistenza alla compilazione chiamare il numero 0571 978141 nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Le domande non complete di tutte le informazioni non saranno valutate.

Si ricorda che il buono spesa viene assegnato in base all'ordine cronologico di presentazione delle richieste fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il buono spesa, che ha validità 60 giorni dalla data di emissione, è spendibile negli esercizi convenzionati e l’elenco sarà visibile sul sito del Comune.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa