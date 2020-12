Centro medico a Ponte a Egola, PD contro le opposizioni

Il comunicato dei 3 gruppi di opposizione è di una pochezza inaudita, specie se pensiamo che, se fosse stato per loro, ancora saremmo a discutere i termini di una improbabile convenzione tra l’Amministrazione Comunale e la struttura sanitaria. Da qualche mese, ormai, è avvenuta la sostituzione dei medici che sono andati in pensione – e che ringraziamo per la grande passione e dedizione con cui hanno svolto tale servizio per molti anni - e tuttavia ci siamo ben guardati da fare comunicati trionfalistici, per il semplice motivo che pensavamo a quello che doveva essere il risultato da ottenere – ovvero il mantenimento della struttura – e non ad eventuali meriti da prendere, che pure ci sono.

Basti pensare a ciò che il Partito Democratico ha fatto come segreteria politica e come Gruppo Consiliare; dapprima con un’assemblea organizzata dal Circolo PD di Ponte a Egola, portando al tavolo della discussione la Dr.ssa Lazzara, esponente della ASL Toscana Centro, per approfondire la situazione del Centro Medico di Via G. Bruno, a cui parteciparono numerosi cittadini; successivamente con la presentazione di una mozione in Consiglio Comunale che, riconoscendo la preoccupazione sollevata dai cittadini, andava su una strada opposta rispetto a quella presentata dalle minoranze. Insomma, prendeva la strada della politica, evitando l’abbraccio a quel modo antipolitico e populista di gestire i problemi, a cui le 3 forze di opposizione ormai ci hanno abituati. L’unico merito che hanno avuto le opposizioni – e che ringraziamo per tale opera benevola – è quello di averci consentito di fare un bilancio di ciò che è stato fatto e del risultato che ha prodotto l’impegno che ci avevamo assunto.

A differenza loro, pratichiamo la gestione della cosa pubblica, senza l’esigenza di dover piantare bandierine ma, al contrario, attraverso la politica dell’ascolto e della presenza sul territorio, tramutate in azione di buon governo, abbiamo fatto emergere, ancora una volta, quanto il nostro Partito tenga al sacrosanto diritto alla salute dei nostri concittadini.

Azzurra Bonaccorsi Segretaria PD U.C. San Miniato

Marco Greco Capogruppo PD Consiglio Comunale

Mauro Quagli Segretario Circolo PD Ponte a Egola, Stibbio e San Romano