Digital divide, il Comune di Borgo San Lorenzo scrive alla Regione Toscana

Attenzione alle aree non servite e un’accelerazione degli interventi. È quanto chiede alla Regione Toscana l’Assessore ai Servizi Pubblici Locali di Borgo San Lorenzo Alessandro Galeotti.

“Non è possibile aspettare oltre per la connessione delle aree ancora non servite – afferma l’Assessore Galeotti –. Se prima era urgente ora diventa di vitale importanza alla luce della situazione sanitaria che ci impone di ampliare il lavoro agile e di fare seguire le lezioni a distanza ai più giovani”.

L’Assessore, nella missiva, ricorda che purtroppo a Borgo San Lorenzo sono presenti ancora aree non coperte da un'adeguata connessione internet o dove questa è totalmente assente e chiede un'accelerazione degli interventi volti a ridurre il Digital Divide nelle aree più sensibili del Comune, per far sì che tutti i cittadini del territorio possano avere l'accesso a un servizio essenziale come quello della rete internet.

La Regione Toscana, in particolare l’Assessore alle infrastrutture Digitali Stefano Ciuoffo, ha fatto sapere che a breve sarà organizzato un incontro al fine di poter affrontare nel dettaglio tutte le questioni aperte.

Alcune località di Borgo San Lorenzo saranno prossimamente già interessate da alcuni interventi di potenziamento e ampliamento rete.