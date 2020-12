Greve in Chianti, mascherine in distribuzione per i cittadini under 70

Per un’iniziativa del Comune di Greve in Chianti ogni frazione, anche la più decentrata, avrà il suo negozio o Circolo dove sarà possibile ritirare la mascherina. I cittadini residenti che hanno meno di 70 anni le potranno ritirare presso le attività commerciali aperte in questo momento e che hanno dato disponibilità, ovvero negozi e i locali dei circoli ARCI messi a disposizione in ogni frazione del territorio comunale. Il ritiro dei dispositivi di protezione individuale inizierà giovedì 3 dicembre.

A provvedere all’imbustamento delle 55mila mascherine rivolte agli under 70, 5 a testa, sono stati i volontari civici nella sala del consiglio comunale. Il Comune aveva già provveduto a realizzare una prima tranche di distribuzione, due settimane fa, in favore dei cittadini over 70 consegnando a domicilio 21mila mascherine ad opera dei volontari delle associazioni socio-sanitarie e di protezione civile che in questo periodo di Covid hanno sempre dato la loro disponibilità e collaborato a tutte le iniziative proposte dall'amministrazione comunale.

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO