L'annuncio di Mazzeo: "Via alla riqualificazione di Ospedaletto"

“Ho sentito il Presidente Giani e l’assessore all’economia Marras e posso dire che l’intesa per rilanciare e riqualificare l’area produttiva di Ospedaletto a Pisa è cosa fatta”. A dirlo è il Presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo che annuncia l'approvazione da parte della Giunta Regionale del piano di riqualificazione dell’area e ai relativi finanziamenti.

“Si tratta, per me che ci ho lavorato fin dalla mia prima elezione a consigliere regionale di Pisa, di una soddisfazione molto grande- spiega il Presidente Mazzeo -, sia perché vedo giungere a compimento un impegno preso coi cittadini e le imprese, sia perché da oggi possiamo metterci a scrivere insieme il futuro di questa area fondamentale per la città e tutta la provincia di Pisa”.

“Per tutta Pisa infatti quella zona rappresentava un pugno nello stomaco con lotti incompleti, strade dissestate e un generale abbandono- aggiunge il Presidente del Consiglio regionale – non degno del nostro territorio né della Toscana. Ora invece abbiamo messo nero su bianco non solo il modo in cui risanarla e riqualificarla, ma anche il quanto e il quando grazie all’accordo fra istituzioni locali e Regione”.