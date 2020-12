Le Parole del Vieusseux, online l'incontro con la giornalista Francesca Mannocchi

Siamo ancora capaci di tendere la mano a chi ha bisogno? Siamo capaci di pensare che tutte le vite hanno lo stesso valore? Queste e altre domande ci pone con la sua delicata potenza la reporter Francesca Mannocchi.

Scrittrice, documentarista e giornalista freelance esperta di migrazioni e conflitti internazionali, Mannocchi affronterà la complessità del fenomeno migratorio partendo da una domanda: in cosa lo straniero che bussa alla mia porta mi è simile? Per i latini la radice Hos genera il nemico e genera l’accogliente, genera l’hostis e genera l’hospes. I corpi delle persone migranti, i corpi in movimento o peggio, i corpi non più vivi dei naufraghi, oggi, ci raccontano la paura generata dall’ospite percepito come nemico. Un racconto per immagini e testi che percorre confini geografici e letterari, interrogandosi sui sentimenti contraddittori generati dall'Altro da noi e sulle risposte che siamo in grado di dare alla sua richiesta di ospitalità. Perché è dalla nostra capacità di fare spazio all’Altro, qualunque Altro che inaspettatamente bussi alla nostra porta, che dipende la qualità del nostro cammino nel mondo. E con esso, il nostro grado di civiltà.



Francesca Mannocchi è una giornalista freelance, si occupa di migrazioni e conflitti e collabora con numerose testate italiane e internazionali. Ha realizzato reportage in Siria, Iraq, Palestina, Libia, Libano, Afghanistan, Egitto, Turchia, Yemen. Ha ricevuto il Premiolino per il giornalismo nel 2016. Ha vinto il Premio Giustolisi con l'inchiesta Missione impossibile (LA7) sul traffico di migranti e sulle carceri libiche, il Premio Ischia per il giornalismo 2019 e il Premio Ivan Bonfanti per il giornalismo e il premio Estense 2019 per il libro 'Io Khaled vendo uomini e sono innocente’. E' stata finalista al Kurt Shork Journalism Award 2017, al Fetisov Award for Journalism nel 2019, al Premio Luchetta, al Premio Ilaria Alpi, al DIG Award, al Premio Terzani, al Premio Leogrande. Nel 2018 il documentario 'ISIS, tomorrow' diretto con il fotografo Alessio Romenzi e girato in Iraq durante la guerra di Mosul, è stato presentato alla 75° edizione del Festival Internazionale del Cinema di Venezia. Ha scritto tre libri: ‘Io Khaled vendo uomini e sono innocente’, (Einaudi), ‘Porti ciascuno la sua colpa’, (Laterza) e Libia (INK Mondadori). Il suo prossimo libro ‘Bianco è il colore del danno’, uscirà nel 2021 per i tipi di Einaudi.