Ritardi nei tamponi, Aoup: "Guasti a due macchine"

In merito ad alcune segnalazioni di ritardi nella refertazione dei tamponi molecolari per la ricerca del Sars-Cov-2, l’Aoup chiarisce che sono stati determinati da due guasti, verificatisi nel fine settimana, a due distinte macchine, il che ha comportato un rallentamento nei flussi in attesa della riparazione. Adesso la situazione si è però normalizzata grazie anche al fatto che sono stati rafforzati i turni del personale di laboratorio, che lavora sempre h 24 senza interruzione, e i tempi di refertazione stanno per riallinearsi con le tempistiche previste.

Si ricorda comunque che il conteggio del tempo di risposta scatta dal momento in cui il tampone viene consegnato in laboratorio (in genere la sera) e non dal momento in cui viene eseguito.

In ogni caso le emergenze, urgenze e i prioritari sono stati sempre eseguiti nei tempi previsti (edm).

Fonte: Aou Pisa - Ufficio stampa