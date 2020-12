RSA toscane, Toccafondi (IV): "Rsa in grave difficoltà. Regione e Ministero intervengano"

“Lascia sgomenti sui giornali ogni giorno leggere delle gravi difficoltà che le residenze per anziani stanno affrontando a causa della pandemia. Ospiti, operatori, familiari vivono con preoccupazione. Regione e Ministero della sanità si coordino con i gestori per trovare soluzioni”, così Gabriele Toccafondi, deputato fiorentino di Italia Viva.

“Nonostante il rispetto di tutte le indicazioni e i protocolli da parte dei gestori e del personale, nonostante la chiusura delle strutture con l’esterno, le Rsa sono in crisi e i numeri sono preoccupanti. Da settembre ad oggi, infatti, più di 1500 anziani presenti nelle residenze sanitarie hanno contratto il virus (il 12% del totale) e 205 sono poi deceduti”, prosegue il deputato.

“È necessario che il Ministero e la Regione Toscana intervengano per porre un argine a questa situazione. Con questi numeri è doveroso cambiare strategia per garantire la corretta funzionalità delle resistenze ma soprattutto per consentire una sicura accoglienza per i nostri anziani” conclude Toccafondi.

Fonte: Ufficio Stampa