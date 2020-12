Sorpreso a danneggiare auto a Pisa, denunciato

Lo hanno bloccato mentre danneggiava delle auto a Pisa. Era tra via Crispi e via Lavagna verso le 22 di lunedì 30 novembre, quando la polizia lo ha notato e fermato. Un uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato in evidente stato di alterazione psicofisica mentre stava colpendo delle vetture. Per questo è stato denunciato. Lo stesso è risultato essere irregolare sul territorio nazionale, quindi è stato anche destinatario di un provvedimento di espulsione con contestuale accompagnamento presso il CPR di Gorizia.