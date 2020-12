"Volevo fare un giro in auto": multato dalla polizia per il Dpcm

Anche ieri i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno riscontrato alcune violazioni delle normative a contrasto dell’emergenza epidemiologica.

Alle 16, una volante, nel corso di un posto di controllo in zona Due Ponti, ha intimato l’alt ad una mercedes, alla cui guida c’era un residente nel comune di Monteriggioni che non ha saputo fornire alcuna giustificazione circa la sua presenza in città, se non quella di “avere deciso di fare un giro in auto”.

Inevitabile per lui la contestazione della violazione dell’attuale DPCM e la conseguente sanzione pecuniaria.

A tarda sera, in zona Porta Pispini, un altro equipaggio di Volante, nota due giovani che cercano di dileguarsi alla vista della Polizia, fuggendo a piedi.

Dopo l’inutile tentativo, nessuna giustificazione per la loro uscita serale, oltre le 22; anche per loro le relative sanzioni.

Fonte: Questura di Siena