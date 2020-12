Barberino si illumina a led: il Comune riqualifica gli impianti e installa nuove luci ecocompatibili

Salvaguardare l’ambiente, abbattere i consumi e tagliare i costi in bolletta. Ha preso il via con un investimento pari a 100mila euro un’importante opera di riqualificazione ambientale, finanziata dal Comune, volta al risparmio energetico. Sono decine i lampioni di vecchia generazione sulle quali la giunta Baroncelli ha deciso di intervenire con la sostituzione delle innovative luci a led. Fasci luminosi rivolti verso il basso che migliorano la visibilità delle strade e riducono gli sprechi.

Il Comune è all’opera nell’installazione dei nuovi punti luce a Barberino Val d’Elsa. In particolare le strade interessate sono via Becatelli, via IX Novembre, via XXV Aprile, via Semifonte, via Beato Davanzato e il centro storico di Barberino per il quale è in fase di progettazione un nuovo intervento, legato alla pubblica illuminazione, che punta a valorizzare la qualità del borgo e il suo patrimonio storico-culturale.

A Tavarnelle l’intervento di sostituzione e riqualificazione dell’illuminazione riguarda via dell'Artigianato. “Gli interventi si inquadrano in un piano pluriennale finanziato dal Comune e da contributi statali – commenta il sindaco David Baroncelli - per la riqualificazione delle linee pubbliche attraverso la conversione alla tecnologia a led. La nostra è un’azione di ampia portata che si incardina in uno stile di vita sostenibile con l’obiettivo di migliorare l’efficienza dei servizi e rispettare l’ambiente attraverso l’utilizzo di apparecchiature innovative che riducono l’inquinamento luminoso e permettono un notevole risparmio energetico ed economico”.

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO