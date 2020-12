Cambiamo Capraia e Limite va con Fratelli d'Italia

È passato ormai un anno e mezzo abbondante dal giorno dell'insediamento del nuovo consiglio comunale e molte cose sono cambiate, a partire dalla sua composizione.

Si ritrovano, come ben noto ormai, i valori della destra italiana capitanata dal candidato sindaco Tani assieme ai consiglieri Razzuoli e Di Mauro.

Il trio cento per cento Fratelli d'Italia, si è affacciato alla vita politica del paese da novizio e ha mosso i suoi primi passi abbracciando tematiche quali sicurezza, sport e (purtroppo) sanità instaurando un reciproco rispetto con le controparti politiche.

Proprio in una di queste è avvenuta non molto tempo a dietro, una scissione a causa delle divergenze politiche tra il candidato sindaco e padre del movimento "Impegnarsi per Capraia e Limite", Claudio Ometto (già ex assessore nella Giunta Sostegni) e l'ala di Tommaso Pepe, appuntato scelto dei carabinieri in pensione.

Quest'ultimo ha ritenuto, assieme ad altri fuoriusciti e nuove leve, di intraprendere un cammino autonomo tramite un proprio comitato battezzato "Cambiamo Capraia e Limite" di dichiarata ideologia di centro-destra.

Dopo vari incontri e rapporti sempre più intensi si è deciso di redigere congiuntamente questo comunicato, dichiarando formalmente la Confederazione del comitato sopra menzionato con Fratelli d' Italia, da sempre in prima linea quale forza eletta del cdx ed attenta a dar voce a dinamiche concrete.

I tre consiglieri si dichiarano soddisfatti e ripagati per il lavoro svolto e garantiscono la piena disponibilità a dar voce al nuovo interlocutore.

Fratelli d' Italia ancora una volta risulta essere il partito di cdx più presente sul territorio e ringrazia calorosamente i suoi sostenitori e la fiducia dei cittadini di Capraia e Limite.



Fratelli d'Italia Capraia e Limite