Comune di Ponsacco, un aiuto per le associazioni di volontariato

L’emergenza sanitaria in corso ha colpito duramente tutta la società, mettendo tutti di fronte a ad una nuova quotidianità e comportando una riorganizzazione profonda di numerosi servizi. In questo quadro un ruolo primario e fondamentale è stato svolto dalle Associazioni di volontariato di ambito socio-sanitario che al pari di medici e infermieri sono da mesi in prima linea nell’assistenza ai cittadini più fragili. Anche queste associazioni si sono trovate a dover rafforzare il proprio gruppo di volontari, a puntare sulla formazione, a dotarsi di nuovi strumenti e a far fronte a servizi sempre più complessi a causa delle regole sul Covid19.

Per questo motivo l’Amministrazione comunale ha deciso di destinare alle Associazioni socio-sanitarie di Ponsacco che svolgono servizi in ambito Covid19 un contributo straordinario finalizzato a sostenere le numerose attività svolte a servizio dei cittadini. “In tutti questi mesi le nostre associazioni non hanno mai smesso di erogare i propri servizi con la professionalità e i livelli qualitativi di sempre, nonostante le innumerevoli difficoltà dettate dalla pandemia – interviene la Sindaca Francesca Brogi – Basti pensare ad esempio che la situazione Covid19 comporta delle forte complicazioni per queste Associazioni nel servizio ambulanza per accompagnare un paziente ad una visita ospedaliera o per fare servizio infermieristico a domicilio: servono tutti i DPI necessari, serve più tempo e quindi più volontari. A fronte di questa situazione ci tenevamo come Comune a dare un sostegno concreto che alleggerisse gli oneri che tali associazioni devono sostenere. Il volontariato è un pilastro del benessere della nostra comunità ed è doveroso per noi tutelarlo”.

Fonte: Comune di Ponsacco - Ufficio stampa