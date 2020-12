Galilei, dibattito in Consiglio Comunale con la presenza dell'Ad di Toscana Aeroporti

Il Sindaco di Pisa Michele Conti è intervenuto durante il Consiglio Comunale convocato per analizzare la situazione di Toscana Aeroporti alla presenza dell’amministratore delegato della società Roberto Naldi. A margine ha commentato la seduta in corso:

«Ringrazio il Consiglio Comunale – ha dichiarato Conti – che ha lavorato per creare questa occasione di confronto; ringrazio in particolare i consiglieri della Commissione Controllo e Garanzia per aver prodotto un documento unitario che è servito come base di confronto su Toscana Aeroporti, società per azioni di cui anche il Comune di Pisa mantiene delle quote. Un’azienda che dà lavoro a circa 900 persone e riveste per la nostra città e per il territorio una centralità assoluta dal punto di vista occupazionale e socio-economico. Ecco, per queste 900 famiglie e per tutto l’indotto siamo molto preoccupati. Per questo il Consiglio Comunale ha chiesto oggi degli impegni precisi alla realtà aeroportuale a garanzia dei posti di lavoro e, al contempo, sul fronte dei futuri investimenti».

«Programmare e investire – ha proseguito Conti – è fondamentale anche in questo momento, a prescindere dalla crisi globale del trasporto passeggeri dovuta alla pandemia. Perché fra qualche mese, ci auguriamo tutti, con una efficace copertura vaccinale, l’emergenza coronavirus cesserà e i voli riprenderanno. Quello sarà il momento in cui sarà necessario farsi trovare pronti: solo così anche Toscana Aeroporti, come tutte le aziende che sono sul mercato, riuscirà a superare questa crisi e a salvare i posti di lavoro».

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa