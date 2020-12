La proposta della Lega: "I libri della Fallaci trovino spazio nelle scuole"

"Da sempre - afferma Marco Casucci, Consigliere regionale della Lega - sono un estimatore del pensiero di una grande giornalista-scrittrice toscana come Oriana Fallaci. Ritengo, quindi che i testi della nostra apprezzata corregionale debbano poter essere maggiormente conosciuti ed approfonditi, specialmente dalle nuove generazioni. In tal senso nasce, dunque, l'idea di redigere una mozione in cui chiedo espressamente che la Regione valorizzi appieno i vari scritti della Fallaci che sono stati una nitida fotografia di eventi particolarmente rilevanti della nostra storia recente. Per fare ciò è necessario interloquire, dunque, col Direttore Scolastico Regionale, affinchè si attivi col chiaro scopo che, a partire dal prossimo anno, nelle nostre scuole secondarie di primo e secondo grado, possa essere inserito nel piano di studi, anche l'analisi delle varie opere della scrittrice fiorentina. Un modo adeguato per tenere, dunque, viva l'attenzione su concetti come la libertà di pensiero e di espressione, che sono stati elementi portanti della vita di una donna coraggiosa e preparata come Oriana Fallaci."

Fonte: Gruppo Lega