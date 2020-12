Manutenzione straordinaria aree verdi, 180mila euro per piazza Leopoldo e Fortezza da Basso

Un investimento di 180mila euro per riqualificare due grandi aree verdi cittadine con la risistemazione di prati, viabilità, arredi e impianti alla Fortezza da Basso e in piazza Leopoldo. È quanto prevede l’accordo quadro che ha avuto il via libera della giunta di Palazzo Vecchio su proposta dell’assessore all’Ambiente Cecilia Del Re per realizzare opere di manutenzione straordinaria.

“Un intervento importante e atteso per recuperare due luoghi della città molto vissuti - ha detto il sindaco Dario Nardella -. Una manutenzione straordinaria che consentirà di eliminare elementi di degrado e riportare bellezza a tutto il contesto”.

“Si tratta di aree con un elevato grado di fruizione - ha detto l’assessore Del Re - che rende necessario migliorare le condizioni di manutenzione e sicurezza. Per questo, abbiamo stanziato 180mila euro da destinare a interventi di riqualificazione del verde, realizzazione di nuovi impianti di irrigazione e illuminazione, ma anche risistemazione dei percorsi pedonali e degli arredi”.

Nel dettaglio, gli interventi prevedono: in piazza Leopoldo la ricostruzione delle cornici in pietra, la realizzazione di una fioriera con piante erbacee perenni, il ripristino della viabilità in lastre di pietra; alla Fortezza da Basso la sostituzione dei cordonati degradati, il ripristino della viabilità pedonale, la risistemazione del terreno nelle aiuole, la realizzazione degli impianti di irrigazione e illuminazione.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa