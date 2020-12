Tecnologia 4.0 al Buzzi di Prato, anche grazie alla limitese Omega Sistemi

All’istituto Buzzi di Prato, dalla prossima settimana, tutti i ragazzi del triennio potranno utilizzare programmi e attrezzature della scuola ma da casa. Questo avverrà grazie a una semplice connessione hot spot. L'iniziativa vede coinvolto anche un pezzo di Empolese Valdelsa, perché Omega Sistemi di Capraia e Limite ha dato la sua consulenza al preside Alessandro Marinelli. In questi giorni è terminata la fase sperimentale.

Come funziona? Tutto la tecnologia 4.0. Gli studenti sono collegati alle proprie postazioni di laboratorio, accedono ai dati e ai programmi del server e possono utilizzare la stampante 3D in dotazione alla scuola. La didattica a distanza permette anche di ascoltare gli insegnamenti proprio come se si fosse a scuola.

"Siamo un'azienda locale, in crescita, che nonostante la crisi sta investendo in tecnologie e personale" afferma Marco Cecchi della Omega Sistemi. Questa realtà di Limite sull'Arno opera presso molte aziende private e istituti importanti: ha collaborato anche con Polimoda e col Da Vinci di Firenze.