Piantato a Lastra a Signa l'albero dell'iniziativa Semini-Amo

Il giardino pubblico Madonnina dei Dini a San Martino da questa mattina ospita un nuovo albero. E’ stato infatti piantato dagli operai e giardinieri comunali un gelso bianco acquistato grazie all’iniziativa lanciata lo scorso anno da due cittadine, Valentina Nicastro e Micaela Pinzauti, “Semini-Amo l’idea, un albero per il clima”.

“Il progetto –hanno spiegato le due promotrici dell’iniziativa-, che ha visto la collaborazione anche del CCN Lastra Shopping, nasce dall’idea e dall’urgenza di fare qualcosa per l'ambiente. Chi semina raccoglie, sempre: anche una sola persona può fare la sua parte per migliorare l’ambiente che ci circonda. In collaborazione con i commercianti del territorio abbiamo promosso una raccolta fondi durante la passata edizione della Sagra degli Antichi Sapori - hanno aggiunto- per porre a dimora un albero nella nostra città. Ai proventi della raccolta è stata sommata poi una donazione fatta da Lastra Shopping e il risultato è stato l’acquisto di questa bella pianta. Non vogliamo fermarci qui, abbiamo intenzione di riproporre in futuro questa iniziativa”.

“E’ sicuramente un gesto bellissimo ed un’idea da elogiare – ha commentato l’assessore all’ambiente Annamaria Di Giovanni-. Ringrazio queste cittadine che hanno contribuito con questo progetto ad arricchire il patrimonio del verde pubblico della nostra città e a sensibilizzare la comunità su quanto sia importante impegnarsi anche singolarmente a favore dell’ambiente”.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio stampa