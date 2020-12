Scuola, tre giorni di studio su didattica e territorio

Il Movimento delle Piccole Scuole di Indire, in occasione delle giornate di orientamento del 10, 11 e 14 dicembre, presenta “La piccola scuola elbana come scuola della comunità”, il progetto nato da una collaborazione scientifica tra Indire e la Regione Toscana. L’iniziativa, che si basa su una visione culturale di piccola scuola come “community school” diffusa sul territorio, prevede una serie di webinar, tenuti dai ricercatori Indire, rivolti non solo alle scuole elbane, ma a tutti i docenti e dirigenti scolastici del Movimento delle Piccole Scuole Indire.

Durante la tre giorni on line, verranno proposte le metodologie che sono alla base del processo di formazione e accompagnamento per le piccole scuole elbane e che ruotano attorno al modello di “Ambiente di Apprendimento Allargato”, alla valorizzazione delle ARTI nel curricolo tramite formule di “Teatro di comunità”, e a soluzioni nella didattica disciplinare delle STEAM tramite il Bifocal modeling. Durante gli incontri online, i ricercatori di Indire presenteranno la metodologia e condivideranno le linee guida e casi esplicativi.

I webinar, che si terranno dalle ore 16,30 alle 18,30, saranno un’opportunità per tutti i docenti e dirigenti scolastici, di acquisire una conoscenza più approfondita sui contenuti portati avanti dal Movimento delle Piccole Scuole e, al contempo, di poter orientare la costituzione di gruppi di interesse sulle tematiche proposte dai ricercatori Indire, per innescare i processi di innovazione nella piccola scuola.

Il programma prevede i seguenti incontri online:

- il 10 dicembre, “Dal reale al virtuale. Strategie per ampliare l'ambiente di apprendimento”, a cura di Giuseppina Cannella in collaborazione con le piccole scuole del Movimento.

- l’11 dicembre, “Metodologia Bifocal con la Serra Idroponica DIY”, a cura di Lorenzo Guasti, in collaborazione con Tamar Furhaman (Columbia University New York), Micol Chiarantini e Luca Bassani.

- il 14 dicembre, “Il teatro-educazione fra scuola a comunità”, a cura di Marco Morandi e Claudia Chellini.

Info e accesso ai webinar: https://piccolescuole.indire.it/formazione/risorse/la-piccola-scuola-elbana-come-scuola-della-comunita/

Fonte: Ufficio Stampa