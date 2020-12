Tamara Ermini candidata della Camera di Commercio per il cda di Firenze Fiera

La Camera di commercio indicherà il nome di Tamara Ermini per la formazione del nuovo consiglio d’amministrazione di Firenze Fiera e quello della commercialista fiorentina Sandra Bianchi per il collegio sindacale. Lo ha deciso la Giunta camerale presieduta da Leonardo Bassilichi, riunita oggi in modalità telematica. Ermini, 46 anni, imprenditrice del settore impiantistico, è vice presidente vicaria di Cna Firenze Metropolitana, membro del consiglio della Camera di commercio e siede nel cda di Firenze Fiera dal 2017. Il nuovo consiglio della Fiera sarà nominato nelle prossime settimane dall’assemblea della società, di cui la Camera di commercio controlla il 28,76% del capitale e la Regione Toscana con il 31,8% è il maggiore azionista.

Fonte: Firenze Fiera