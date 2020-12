Torna la Fiera del lavoro, in tour e in versione digitale

Dopo il successo della prima edizione, svolta nel dicembre dello scorso anno a Firenze che ha raggiunto numeri significativi, con la presenza di quasi 150 aziende partecipanti, circa 4000 candidature preselezionate e 400 profili professionali ricercati, anche di elevata specializzazione, per un totale di 850 posti di lavoro disponibili, torna la Fiera Toscana del Lavoro - La Regione Toscana mette l’impiego al Centro, con l’iniziativa FTL 2020 in tour.

In attesa del prossimo appuntamento previsto a Firenze, nel 2021, è iniziato nel mese di novembre e proseguirà per tutto il mese di dicembre il tour della Fiera del lavoro, in versione digitale: con il coinvolgimento di Arti e dei centri per l’impiego saranno organizzati specifici eventi di recruitment nell’ambito della rete regionale dei centri per l’impiego, allo scopo di far incontrare le imprese del territorio e le candidate e i candidati alla ricerca di un lavoro o di un’opportunità di riqualificazione professionale.

Le iniziative di recruitement sono in corso nei Centri per l’impiego di Arezzo, Prato, Empoli, Scandicci, Pisa, Siena, Grosseto. Al momento hanno aderito complessivamente circa 20 aziende, con 30 offerte di lavoro per un totale di 37 posti di lavoro disponibili.

Nel settore alberghiero e della ristorazione si cercano cuochi, camerieri, receptionist, tecnici di marketing e management turistico; nel settore informatica e telecomunicazioni tecnici helpdesk, programmatori, sviluppatori software, specialista sicurezza informatica, periti e tecnici elettronici; nel settore chimico addetti alla produzione, chimici, ingegneri biochimici, addetto controllo qualità, addetto commercio estero; impiegati amministrativi di vari settori; operai pellettieri.

Le cittadine e i cittadini possono rispondere agli annunci pubblicati sul sito della Fiera https://www.fieratoscanalavoro.it/ftl-in-tour-2020-ed-novembre-dicembre/ e sul portale Toscana Lavoro https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/cittadini/home.xhtml, inviando la propria candidatura per il profilo scelto.

I candidati selezionati saranno invitati a sostenere i colloqui on line con le aziende e con gli operatori del Centro per l’impiego nelle giornate indicate. I Centri per l’impiego sono a disposizione per fornire informazioni e supporto nella registrazione al portale Toscana Lavoro, nelle fasi di compilazione del curriculum e di invio della candidatura.

La manifestazione è realizzata da Regione Toscana e Arti – Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego e finanziata dal Fondo Sociale Europeo (POR ICO FSE 2014-2020)

Fonte: Regione Toscana