Buoni sotto l'albero, il Natale è più bello con gli acquisti nel Ccn San Miniato Basso

Partirà il 9 dicembre l'iniziativa Buoni sotto l'albero, a cura del Ccn San Miniato Basso. Un ulteriore modo per far sentire la vicinanza dei cittadini della frazione ai commercianti, in vista delle festività natalizie.

Come funziona? Basterà fare acquisti per almeno 10 euro di spesa in ogni negozio aderente al Centro Commerciale Naturale.

Non ci sono restrizioni al tipo di merce acquistata: dall'abbigliamento alla gastronomia passando per la ristorazione, negozi di ottica, apparecchiature tecnologiche e molto altro.

Cerca all'interno dell'esercizio l'alberino in cartone, dal quale potrai pescare il tuo buono sconto.

Gli sconti sono variabili, alcuni buoni non saranno vincenti (aprendoli troverete gli auguri di Buon Natale).

Ma attenzione a non buttarli via. Presentandoli al commerciante avrete diritto a partecipare alla estrazione finale per un buono di 100 euro di spesa, nel negozio che più preferite.

"Con questa iniziativa - commenta il presidente del Ccn Pierfranco Speranza - cerchiamo di incentivare il commercio locale, ancora una volta con un'idea simpatica e allegra nonostante il momento di difficoltà. Vorremmo sotto l'albero di Natale dei nostri concittadini quanti più regali possibili 'di origine pinocchina' per chiudere il 2020 con un briciolo di serenità e guardare al nuovo anno con fiducia".

Si potrà partecipare dal 9 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021. L'Epifania è l'ultima data utile anche per spendere i buoni. Come dal Dpcm del 3 dicembre i negozi potranno rimanere aperti fino alle 21 dal 4 dicembre al 6 gennaio.

Per tutte le informazioni cerca la pagina Facebook (facebook.com/ccnsanminiatobasso) o Instagram (@ccn_sanminiatobasso).

L'iniziativa ha il contributo del Comune di San Miniato e il patrocinio di Confcommercio Pisa e Confesercenti Toscana Nord.