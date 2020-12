Adottati tutti i cani del canile comunale a Montaione

Il canile di Montaione non ha più cani. Può suonare qualcosa di strano, ma in realtà è una bella notizia. Sono stati adottati tutti i trovatelli nel Comune di Montaione. Il canile comunale non ha più amici a quattro zampe da dare in adozione, lo annuncia lo stesso Comune della Valdelsa.

"Ad ora non abbiamo cani presso il canile Comunale, da oggi, nella speranza di non dover dar ricovero a nessun animale, il servizio verrà gestito dall'Associazione Amici Animali Ambiente Gruppo ARCA che gestisce il canile di Empoli e il servizio cattura verrà effettuato dagli amici della Racchetta Antincendio di Montaione" si legge nel comunicato pubblicato su Facebook.

Il Comune ci tiene a sottolineare che, nel caso venga avvistato un cane abbandonato ,il numero di riferimento è quello della polizia Municipale 0571 699222- Ufficio Ambiente 0571 699233 o il cell 338 7898007. Le stesse modalità valgono anche per il ritrovamento di animali domestici in difficoltà. Qualora si trovassero animali selvatici (caprioli, cinghiali ecc) bisogna telefonare allo 055 7979.