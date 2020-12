Chiusura al traffico della SP 53 nel centro abitato di Fiesole per asfaltatura

Per consentire l’esecuzione di lavori di rifacimento della pavimentazione stradale da parte della Città Metropolitana di Firenze, si rende necessaria la chiusura al transito veicolare e il divieto di sosta sull’intera sede stradale della S.P. 53 “San Domenico – Fiesole” nel tratto compreso tra il km 2+400 e il km 3+300, ovvero del tratto che attraversa il centro abitato di Fiesole capoluogo e meglio conosciuto come via Gramsci, piazzetta del Ghirlandaio, via Matteotti e via Ferrucci.

La tratta stradale interessata dai lavori è approssimativamente quella compresa tra l’intersezione con via del Cecilia e l’intersezione con via Caldani.

I lavori sono previsti dal 9 al 18 dicembre 2020 in orario compreso tra le 8.00 e le 18.00. Si precisa che il periodo indicato è più ampio di quello effettivamente necessario al completamento dei lavori, dovendo tenere conto di eventuali condizioni meteorologiche avverse non improbabili in questa parte dell’anno. Naturalmente, in caso di inattività del cantiere a causa di condizioni meteo avverse, la strada sarà percorribile, mentre continueranno ad avere validità i divieti di sosta.

In base all’avanzamento del cantiere, verranno indicate in loco deviazioni del traffico limitatamente ai residenti e solo per autovetture o motocicli.

ATTENZIONE: sarà consentito unicamente il passaggio dei mezzi del Trasporto Pubblico Scolastico in orario di entrata e uscita da scuola.

VIABILITA' ALTERNATIVA

In occasione della chiusura al transito della viabilità principale del capoluogo per il rifacimento del manto stradale, la viabilità alternativa per la direttrice da piazza Mino verso la via dei Bosconi prevede il transito da via G. Verdi e via Montececeri, sulle quali verrà temporaneamente istituito il senso unico di marcia e la limitazione del transito ad autovetture, motocicli e ciclomotori.

Nella direttrice opposta, in base alla posizione del cantiere, il traffico potrà essere deviato in via del Fossataccio e successivamente in via del Bargellino; in entrambi i casi si tratta di viabilità di ridotte dimensioni e malagevole, soprattutto con autovetture di dimensioni medio-grandi, per cui si consiglia di utilizzare la direttrice Bosconi - Vincigliata.

Addirittura, nel momento in cui le macchine operatrici si troveranno in corrispondenza di via Colzi, risulterà impossibile accedere alla via Matteotti.

In ogni caso sarà presente in loco il personale della polizia municipale, che gestirà al meglio la situazione contingente; si invita comunque tutta la popolazione ad evitare l’attraversamento del capoluogo e i residenti a limitare allo stretto indispensabile l’uso delle autovetture.

Fonte: Ufficio Stampa