Gianmaria Vassallo nuovo testimonial della campagna Regali solidali di Fondazione Ant

Gianmaria Vassallo, giovane attore fiorentino ed erede naturale della tradizione dello stornello popolare resa famosa da Odoardo Spadaro e Riccardo Marasco, è il nuovo testimonial in Toscana della campagna Regali Solidali di Fondazione ANT. Il messaggio che Vassallo vuole dare è che sicuramente non sarà un Natale come gli altri, ma potrà essere comunque un Natale di amore e solidarietà. I tradizionali doni delle Feste possono infatti diventare un regalo prezioso per chi, più di altri, deve poter rimanere a casa proprio adesso: le persone malate di tumore - le più fragili ed esposte a possibili contagi da Covid-19 - di cui si prende cura ANT. In questo periodo di emergenza sanitaria proteggere i pazienti oncologici e le loro famiglie è stata la priorità per gli oltre 250 medici, infermieri e psicologi della Fondazione che ogni giorno – da Nord a Sud - portano cure, medicazioni e assistenza in quello che per un malato è il posto più sicuro: casa.

Scegliere i regali solidali ANT è un’occasione piacevole e golosa per contribuire, donando ad altre famiglie e ad altri malati di tumore la possibilità di restare a casa per le Feste, protetti e accuditi dai professionisti della Fondazione. Pandori, panettoni, le classiche Stelle di Natale e i Panieri delle Eccellenze (splendide confezioni con prodotti gastronomici regionali) sono solo alcune delle tante possibilità per sostenere ANT e al contempo fare una sorpresa alle persone che amiamo.

"Ho deciso di sostenere ANT perché adesso è ancora più importante di prima permettere ai malati di tumore di essere curati nelle loro case senza la necessità di ricovero in ospedale” - commenta Vassallo, che prosegue - “quando hanno chiesto il mio aiuto, come avevo già fatto in passato per l’asta solidale, ho accettato con entusiasmo perché conosco la serietà e l’impegno dei medici, infermieri e psicologi di ANT che portano l’assistenza domiciliare gratuita a tantissimi pazienti a Firenze e in tutta la Toscana”.

"Voglio ringraziare Gianmaria per la sensibilità e vicinanza che ci ha dimostrato ancora una volta - commenta il Delegato fiorentino della Fondazione ANT Simone Martini, che prosegue - “Avere al nostro fianco uno degli attori più promettenti del panorama fiorentino ci riempie di grande orgoglio e ci fa capire quanto il lavoro di ANT sia apprezzato giorno dopo giorno e ritenuto importante per tutta la comunità. Il Covid ha seriamente messo in pericolo il nostro lavoro causando una sensibile diminuzione delle donazioni a fronte di un esponenziale aumento delle richieste di assistenza. Per questo è ancora più importante partecipare e fare in modo che la campagna Regali Solidali abbia un esito positivo”.

È possibile trovare i regali solidali ANT nell’apposita sezione Regali Solidali del sito [ant.it./store/toscana] ant.it./store/toscana - I doni ordinati verranno consegnati gratuitamente a casa in tutta sicurezza. I nostri Regali Solidali saranno inoltre disponibili – ove consentita la presenza dei nostri volontari – anche nelle piazze e nei Charity Point ANT. È possibile ordinare i Regali Solidali ANT anche telefonicamente chiamando la delegazione locale al numero 055 5000210. Per chi ha parenti o amici lontani e in altre regioni dove siamo presenti, è possibile contattare le nostre sedi locali di zona per far arrivare anche a loro, sempre con consegna gratuita, un pensiero affettuoso. Per chi vorrà darci una mano è infine possibile organizzare "gruppi di acquisto solidale" di vicinato o punti di ritiro presso il proprio esercizio commerciale. Tutte le info su ant.it/toscana.

Tutti i fondi raccolti saranno devoluti a sostegno delle attività gratuite di assistenza medico-specialistica domiciliare ai malati di tumore e di prevenzione oncologica di Fondazione ANT. La struttura sanitaria di ANT nella regione Toscana è composta da 9 medici, 1 nutrizionista, 8 infermieri e 5 psicologhe.