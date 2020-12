Uisp Cuoio, Antonio Bottai di nuovo presidente

Il congresso della UISP Zona del Cuoio APS, che si è tenuto mercoledì 2 dicembre scorso presso l’impianto Fontevivo di San Miniato, ha confermato alla presidenza Antonio Bottai. Per il comitato territoriale, che quest’anno festeggia i 30 anni di attività, si tratta del 9° congresso. Un appuntamento che arriva in una fase quanto mai difficile per lo sport e non solo, ma che ha confermato una volta di più la voglia dell’associazione di essere un motore importante per questo territorio.

All’assemblea, che si è svolta in una doppia veste sia in presenza che attraverso una piattaforma telematica per permettere la più ampia partecipazione, hanno presenziato tutti gli assessori competenti dei sei comuni del comprensorio (Santa Croce, San Miniato, Castelfranco, Fucecchio, Santa Maria a Monte e Montopoli), il presidente regionale della Uisp Lorenzo Bani e diversi presidenti dei comitati locali, oltre a rappresentanti di varie associazioni e società sportive. Da tutti è arrivato un contributo importante alla discussione e alla prosecuzione del lavoro del comitato nel prossimo futuro.

«Il congresso è il momento più importante per un’associazione - afferma il presidente Antonio Bottai - quello in cui si fa un bilancio delle cose fatte e si gettano le basi per il futuro. Purtroppo ci troviamo in una fase molto difficile a causa della pandemia. Anche la Uisp sta vivendo uno dei periodi più bui della sua storia con lo sport di base bloccato, gli impianti chiusi e le attività sospese. Tuttavia, come hanno dimostrato il coinvolgimento e il dinamismo delle nostre strutture durante l’estate, la Uisp non si è arresa e non si arrenderà. Siamo a fianco delle società sportive affiliate e ai nostri soci con l’obiettivo di garantire il diritto allo sport di tutti i cittadini, essendo esso un bene che interessa la salute, la qualità della vita, l’educazione e la socialità».

Il congresso ha eletto anche un nuovo consiglio, che garantirà il lavoro dell’associazione nei prossimi anni. Bottai Antonio, Ballerini Martini, Bertelli Matteo, Bessi Alessandro, Bessi Andrea, Drago Gianluca, Francalanci Perla, Gemignani Viola, Grazini Elisa, Leoni Ivano, Libraschi Ivano, Mazzetti Franco e Ortega Diaz Chris Diana - Un consiglio che avrà il supporto di tutti, dalle società sportive affiliate ai rappresentanti di tutte le aree di attività della Uisp zona del Cuoio Aps.

«Voglio esprimere un ringraziamento sentito alle amministrazioni comunali - continua Bottai - che hanno partecipato e con le quali spero di incrementare ulteriormente la collaborazione per allargare l’attività motoria e didattica. Un grazie va alle realtà sociali del territorio, come Arci zona del Cuoio con cui abbiamo una stretta sinergia, alle associazioni sportive affiliate, ai rappresentanti delle varie aree di attività del comitato, ai miei collaboratori, ai consiglieri uscenti e a quelli che comporranno il nuovo consiglio. Sento la fiducia di tutti e come sempre mi impegnerò per far crescere il nostro comitato».

Al congresso è intervenuto, oltre agli assessori allo sport dei sei comuni di competenza del Comitato Uisp Zona del Cuoio, anche il presidente UISP TOSCANA Lorenzo Bani «Un congresso veramente interessante. È stato proiettato un video relativo ai trenta anni di attività del comitato. La dimostrazione di un lavoro continuo per garantire il diritto allo sport a tutti. Anche in questo periodo difficile il comitato si è messo al servizio dei cittadini e degli enti locali con iniziative valide. I comuni dell'area del cuoio hanno apprezzato e lo dimostra la presenza dei sei assessori in videoconferenza. Un Comitato credibile, autorevole e competente guidato dall'amico Antonio Bottai con passione ed efficienza. Uno dei Comitati più virtuosi della Toscana»

Fonte: Uisp Zona del Cuoio