A Calci arrivano le Scatole di Natale: come partecipare

“L’iniziativa Scatole di Natale ora arriva anche a Calci” fa sapere Roberta Cucurachi, che insieme con alcuni amici ha portato l’idea in Val Graziosa “Quello che sta arrivando sarà un Natale molto particolare: tante famiglie, purtroppo, lo vivranno in difficoltà. A loro noi vogliamo donare un momento sereno.”

Chi vuole aderire deve solo seguire indicazioni molto semplici: prendere una scatola tipo quella delle scarpe e metterci dentro una cosa calda (guanti, sciarpa, cappellino, ecc.), una cosa golosa (non deperibile), un passatempo (libro, rivista, matite ecc.) o un giochino, un prodotto per la cura del corpo (crema, bagno schiuma, profumo ecc.) e un biglietto gentile (le parole hanno un valore grandissimo nel cuore delle persone). La scatola andrà poi incartata, magari scrivendo a chi si vuole destinare (donna, uomo o bambino/a) e consegnata, entro il 19 dicembre, alla Misericordia di Calci, in Via Roma, dal lunedì al sabato ore 9-12.30.

“L’iniziativa, lanciata su Facebook (https://www.facebook.com/Scatole-di-Natale-Calci-103659994938601), è stata veramente molto apprezzata e in poche ore le adesioni sono già tantissime!” conclude Roberta Cucurachi. “Ringrazio quindi di cuore tutti quelli che hanno già partecipato o lo faranno nei prossimi giorni. Un grazie anche alla Misericordia di Calci che si è resa disponibile per ricevere le scatole portate dai cittadini e alla San Vincenzo de’ Paoli che aiuterà nella distribuzione alle persone bisognose.”