Alloggi abusivi e coltivazione agricola tra i rifiuti: 3 denunce a Prato

Alloggi di fortuna posizionati in terreni agricoli, dove venivano coltivati ortaggi tra sporcizia e ratti. È successo in zona Castelnuovo, a sud di Prato, e tre imprenditori rischiano fino a 51mila euro di multa.

Si tratterebbe di tre terreni dove erano state costruite serre gestite da cittadini di origine orientale, due dei quali titolari di imprese agricole regolarmente iscritte alla Camera di Commercio. Il terzo caso riguarda un uomo irregolare sul territorio nazionale che coltivava abusivamente il terreno.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale con un bliz, dopo i controlli dei giorni scorsi. Gli alloggi presenti, arredati come vere e proprie case, erano stati ricavati da serre agricole o relitti di furgoni. Precarie le condizioni igienico sanitarie, sul terreno e nei manufatti abusivi ad uso abitativo. Questi ultimi sono stati posti sotto sequestro penale preventivo e i titolari delle imprese sono stati denunciati all'autorità giudiziaria, per violazioni in materia edilizia e violazioni penali per omessa adozione di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Per un imprenditore è scattata anche la denuncia per violazioni sulla gestione dei rifiuti.

Gli autori delle violazioni rischiano l'arresto fino a 2 anni e una multa fino a 51mila 645 euro. Accertate inoltre violazioni al regolamento comunale di polizia urbana e al regolamento sui rifiuti, con sanzioni di circa 1000 euro. Il cittadino risultato irregolare è stato accompagnato in questura.