Casa isolata nel bosco prende fuoco: i pompieri la raggiungono a piedi

Difficile intervento questa notte per i vigili del fuoco a Bellavalle di Sambuca Pistoiese. Il solaio in legno di un'abitazione, isolata, ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pistoia, una squadra del distaccamento di Gaggio Montano (Bologna) e la protezione civile del comune di Sambuca Pistoiese.

Le operazioni di spegnimento dell'incendio sono iniziate intorno alle 2.30 e sono andate avanti fino a stamani mattina. Intervento appunto difficoltoso poiché la casa si trovava in un bosco e i mezzi di soccorso non l'hanno potuta raggiungere. I vigili del fuoco hanno dunque dovuto lasciare i mezzi più distanti e raggiungere l'abitazione a piedi, camminando per circa 15 minuti.