Crolla tetto di un'abitazione a Castelfiorentino: nessuna persona coinvolta

Nella giornata di oggi il tetto di un'abitazione è crollato in pieno centro a Castelfiorentino, in via XX Settembre. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Petrazzi.

Da quanto si apprende il tetto crollando sarebbe finito nell'appartamento sottostante, vuoto e disabitato. Pertanto, il peso delle macerie ha appesantito il solaio e, per il rischio di un ulteriore crollo, è stata resa inagibile una camera sottostante all'appartamento.

Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Molti sono stati nella giornata di oggi, a causa del maltempo che ha colpito la Toscana, gli interventi effettuati dai vigili del fuoco.