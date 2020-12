Decreto Rilancio, FdI-Centrodestra per Empoli: "Ecobonus opportunità per l'edilizia popolare"

L'art 119 del DL Rilancio prevede la possibilità, sfruttando il meccanismo della cessione del credito e dello sconto in fattura, di poter efficientare a livello energetico, mettere in sicurezza anti-sismica e rifare il cappotto esterno agli edifici. Tale provvedimento riguarda anche le proprietà immobiliari pubbliche: ''Istituti autonomi case popolari, Enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica'' (comma 9 lettera C).

“Avvalersi dell'Ecobonus sarebbe un'opportunità unica che consentirebbe la riqualificazione del patrimonio esistente, la valorizzazione immobiliare e un miglioramento delle condizioni di vita degli inquilini dell’edilizia popolare, per questo motivo abbiamo presentato una mozione nel prossimo Consiglio Comunale di Empoli del 14 dicembre 2020.” - così il capogruppo Andrea Poggianti, la vice Simona Di Rosa ed il consigliere Federico Pavese del gruppo consiliare Fratelli d’Italia- Centrodestra per Empoli.

“Le condizioni spesso fatiscenti in cui si trovano molti degli alloggi ERP, in particolar modo nei quartieri di Ponte a Elsa e Fontanella – Sant’Andrea, di cui da tempo le famiglie assegnatrici lamentano e denunciano scarsa manutenzione potrebbero essere surclassate da questo beneficio fiscale che consente di non utilizzare i fondi propri (e spesso insufficienti) a bilancio degli enti locali. Un’occasione storica da non perdere se, come sembrerebbe, il provvedimento potrebbe essere esteso fino al termine dell’anno 2024 consentendo quindi agli uffici competenti del Comune di Empoli e dell’Unione dei Comuni Circondario Empolese - Valdelsa di redigere per tempo i progetti necessari.”, concludono i consiglieri di Fratelli d’Italia- Centrodestra per Empoli.

Fonte: Gruppo consiliare Fratelli d’Italia- Centrodestra per Empoli