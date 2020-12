Incidente a Montelupo, investito un pedone: non sarebbe grave

Questa sera, intorno alle 18, si è verificato un incidente a Montelupo Fiorentino in viale Cento Fiori. Da quanto si apprende un pedone sarebbe stato investito da un auto, non si conosce la dinamica.

Sempre dalle prime informazioni, la persona non sarebbe grave, ed è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe. Sul posto è intervenuta la Misericordia di Vinci e la polizia municipale dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa per i rilievi.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO