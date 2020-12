Maltempo a Livorno, allagamenti in città: ancora chiusa via di Firenze

Continua ad essere alto il livello di attenzione per il maltempo. L'allerta arancio è prevista fino alle 23.59 e fino a quell'ora rimarrà aperto il Coc, Centro operativo comunale della Protezione civile, con numero attivo per le emergenze 0586-824000. Subito dopo mezzanotte si passa a criticità gialla, sempre per forti piogge e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, per cui le squadre comunali e il volontariato di protezione civile rimarranno comunque preallertati a presidiare il territorio.

Al momento la viabilità registra criticità solo in piazza Mazzini (che dovrebbe però riaprire a breve) e su via di Firenze che resta chiusa a causa di un grosso allagamento (in corso interventi con idrovora). Ancora allagata la zona di Barriera Margherita.

I cittadini sono comunque invitati a ridurre al minimo gli spostamenti e a osservare i comportamenti raccomandati dalla Protezione Civile.

Come comportarsi in caso di forti piogge

- Evitare l’attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell’acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia.

- La forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate.

- Prestare attenzione a percorrere le strade dove l’acqua si è ritirata perché potrebbero esserci pericoli.

- Evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, e sopra ponti e passerelle.

- Porre delle barriere per evitare che l’acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei.

Per quanto riguarda il vento, il bollettino segnala criticità con codice giallo fino alla mezzanotte di oggi, sabato 5 dicembre, per Livorno e Gorgona, con raffiche fino a 80-90 km/h.

Per l’isola di Gorgona, come sulle altre isole dell’Arcipelago, codice giallo fino a mezzanotte anche per possibili forti mareggiate.

Come comportarsi in caso di forte vento

Fare attenzione all’aperto, in particolare in presenza di alberi e strutture temporanee o pericolanti e nei centri urbani.

Guidare con attenzione, in particolare sui tratti esposti alla caduta di piante e sassi.

Spostare o mettere in sicurezza oggetti sensibili agli effetti del vento prima dell’inizio del periodo di allerta.

Limitare le attività all’aperto e gli spostamenti.

Fare molta attenzione in città a possibili cadute di oggetti dall’alto (tegole, cornicioni, vasi, ecc.)

Non sostare in auto o a piedi in prossimità di piante e coperture, e prediligere gli spazi aperti.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa