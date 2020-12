Maltempo a Seravezza, black out notturno e crollo parziale di un tetto

Un doppio guasto alla linea di media tensione dell'Enel ha provocato stanotte un lungo black out in diverse frazioni della montagna seravezzina e l'interruzione per alcune ore della viabilità comunale di accesso al paese di Minazzana. Il forte vento ha provocato la caduta di alcuni rami e il conseguente distacco di due cavi della linea elettrica in via Campore, in prossimità del bivio per via Tridentina.

«Il Centro operativo comunale della Protezione civile ha ricevuto la segnalazione poco prima delle 21», spiega l'assessore Dino Vené. «I nostri volontari hanno compiuto subito una ricognizione sul posto e in contemporanea abbiamo segnalato il problema ad Enel, che ha inviato due squadre di emergenza. È intervenuta anche una squadra dei Vigili del Fuoco. La situazione di pericolosità determinata dalla presenza dei cavi sulla carreggiata ha comportato la chiusura al traffico di via Campore a partire dal bivio di Giustagnana e la deviazione del traffico da e per Minazzana-Basati sul percorso alternativo della Zingola. Appositi segnali sono stati posti a Seravezza per avvisare gli automobilisti diretti verso le località della montagna. Il guasto è stato risolto intorno alle 3 di notte. A quel punto è stato possibile riaprire la strada. L'energia elettrica è mancata a tratti in alcune delle frazioni montane. I disagi maggiori si sono avuti a Minazzana, dove il black out si è prolungato fino al completo ripristino del guasto».

Un diverso guasto elettrico ha interessato nella notte anche la zona collinare posta fra le località Malbacco e La Cappella (via Aceri e via Collacci). Qui la mancanza di energia elettrica si è protratta fino a tutta la mattinata di sabato. Il guasto è stato riparato intorno alle 13:00.

Sempre nella mattina di sabato in via Martiri di Sant'Anna, a Pozzi, il maltempo ha provocato il parziale crollo del tetto di un'abitazione. Dopo la ricognizione da parte dei Vigili del Fuoco il sindaco Riccardo Tarabella ne ha disposto l'inagibilità. L'edificio è stato evacuato. Nessuno è rimasto ferito. I cinque occupanti – due adulti e tre minori – sono stati presi in carico dalla Protezione civile comunale e alloggiati in via d'urgenza presso un hotel della zona. Sul luogo del crollo sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e i volontari della Croce Rossa di Ripa e di Muttleys Group Versilia che operano nell'ambito della protezione civile comunale.

Fonte: Comune di Seravezza - Ufficio stampa