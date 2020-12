Omicidio Iacconi, due condanne a 15 e 18 anni

Dopo sei anni di processo e la sentenza della Cassazione di ieri, è arrivata la condanna definitiva per gli autori dell'omicidio di Manuele Iacconi, 34enne ucciso nella notte di Halloween del 2014 a Viareggio. Questa mattina sono stati arrestati e condotti in carcere Federico Bianchi, 25 anni, e Alessio Fialdini, 24 anni.

La polizia di Viareggio ha dato esecuzione all'ordine di carcerazione nei confronti di Federico Bianchi che dovrà scontare una pena detentiva di 15 anni e 8 mesi. I carabinieri della stazione di Massarosa hanno invece portato in carcere Alessio Fialdini, condannato a 18 anni.

Manuele Iacconi, vittima di un pestaggio per futili motivi, fu colpito più volte alla testa con un casco da motociclista da un gruppo di giovani, che attaccarono anche un amico di Iacconi sopravvissuto all'aggressione.

Il Comune di Massarosa ha espresso soddisfazione per la fine dell'iter processuale: "Finalmente giustizia per Manuele - ha commentato il sindaco Alberto Coluccini - Mi lega alla famiglia Iacconi un rapporto anche personale oltre che istituzionale e oggi partecipo con loro la notizia della sentenza in Cassazione. È un giorno importante anche se non serve a cancellare quello che è successo, avere giustizia era doveroso per i familiari, gli amici e l'intera comunità di Pian di Mommio e di Massarosa, colpita da una perdita terribile ed inspiegabile di una persona che chi ha avuto la fortuna di aver conosciuto porterà sempre viva con se".