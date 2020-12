Covid, il Comune di Peccioli stanzia 1 milione di euro a sostegno di famiglie e attività

Avvalendosi della formula, già collaudata da quattro anni, dei buoni comunali da spendere nelle attività commerciali del territorio, il Comune di Peccioli in quest’anno caratterizzato dalla grave emergenza sanitaria, ha stanziato circa 1 milione di euro a sostegno delle famiglie in difficoltà con ricadute importanti sulle attività economiche del territorio.

- Con il bando Dividendo Sociale del marzo scorso, il Comune ha stanziato complessivamente 500.000 euro in buoni comunali ai nuclei familiari beneficiari.

- Ad aprile, in attuazione alle disposizioni e ai fondi stanziati dal Governo, sono stati concessi circa 30.000 euro in buoni spesa alimentari fruibili sul territorio comunale presso gli esercizi del settore alimentare e nelle farmacie aderenti all’iniziativa.

Oggi, con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 21/11/2020, sono stati approvati altre due importanti misure di sostegno:

- Ulteriori € 500 ai 100 beneficiari del Dividendo Sociale suddetto, da erogare sempre sottoforma di buoni spesa comunali.

- € 1.000 a nucleo familiare da assegnare grazie al bando per il “Contributo natalizio in tempo di pandemia”. Contributo riservato ai quei nuclei familiari residenti che, per cause riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno subito una sostanziale diminuzione del reddito del 2020 e che non hanno percepito precedentemente il Dividendo Sociale 2019. Tale contributo fa parte dell’iniziativa “Natale 2020 al tempo del Covid-19 a Peccioli tra solidarietà e cultura” che rappresenta un pacchetto di misure e iniziative a sostegno dei cittadini, del territorio, della cultura. L’obiettivo di tale misura naturalmente è quella di aiutare, proprio in concomitanza con le festività natalizie che tanta importanza hanno nella nostra tradizione culturale e nel nostro immaginario collettivo, chi si trova in una situazione di momentanea difficoltà economica a causa dell’emergenza familiare ed è erogato attraverso la consegna di buoni spesa comunali utilizzabili per l’acquisto di beni e/o servizi presso le attività commerciali presenti sul territorio comunale. Delle domande presentate, n. 142 sono già state accettate, mentre altre circa 30 dovranno essere vagliate accuratamente nei prossimi giorni.

A queste misure va aggiunta anche la gratifica natalizia che Belvedere S.p.A. riserva ai dipendenti del Sistema Peccioli, anche in questo caso la formula di erogazione è la stessa, ovvero buoni spesa da utilizzare nelle attività commerciali del territorio.

Con queste importanti misure adottate, nella speranza che un miglioramento delle condizioni sanitarie attuali possa consentire una graduale ripresa e un progressivo ritorno alla normalità economica, l’Amministrazione Comunale esprime forte vicinanza ai propri cittadini e un sostegno efficace all’economia locale.

Fonte: Comune di Peccioli - Ufficio stampa