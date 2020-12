San Casciano, l'attrice e regista Tiziana Giuliani riceve il riconoscimento nazionale Giacomo Matteotti

Il riconoscimento nazionale “Giacomo Matteotti”, conferito ieri a Roma, nella prestigiosa sede di Palazzo Chigi, alla drammaturga, regista e attrice Tiziana Giuliani è un’infusione di energia e fiducia per tutta la comunità sancascianese che storicamente ama, coltiva e sostiene la cultura teatrale. “Il riconoscimento attribuito al talento di Tiziana Giuliani ha un valore collettivo, trasmette emozioni e sentimenti di orgoglio – dichiara il sindaco Roberto Ciappi- in ognuna delle persone coinvolte dalla bravissima regista alla quale ancora una volta rivolgo i complimenti a nome dell’amministrazione comunale sperando che l’opera che ha un’importante funzione educativa possa trovare presto spazi di diffusione nelle scuole e nei teatri d’Italia”.

Giunto in tempo di pandemia, l’omaggio alla drammaturga per il testo “Via Roma, 34. Il gioco interrotto. Storia di una famiglia. I Modigliani: 1943-1944” premia l’abilità dell’autrice e il valore di un lavoro letterario di altissimo profilo. L’opera, risultata il miglior lavoro drammaturgico del 2020 in base alle selezioni e alle valutazioni effettuate dalla Commissione del Premio, indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, intreccia una storia vera ad una fine e attenta ricostruzione storica che si basa su un lungo percorso di ricerche, studi e riadattamento teatrale in cui hanno svolto un ruolo di primo piano il supporto dell’associazione Sgabuzzini Storici, la collaborazione del Comune di San Casciano in Val di Pesa, dell’Istituto storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea, dell’Associazione La Porticciola, della Comunità Ebraica di Firenze e le testimonianze degli stessi cittadini. Il riconoscimento ieri è stato ritirato personalmente dall’autrice Tiziana Giuliani, convocata alla cerimonia di premiazione che si è tenuta nella Sala Verde di Palazzo Chigi a Roma. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto ad attivare un canale sul sito istituzionale del Governo per dare rilevanza alla Cerimonia, seguita dal pubblico in diretta streaming.

Commossa, Tiziana Giuliani ha commentato con queste parole la vittoria del Matteotti. “Una grande emozione, non solo per me, per tutti coloro che con me hanno vissuto la nascita, la scrittura, la messa in scena di Via Roma 34. Il gioco interrotto. Che sia un inizio. Un traguardo e una partenza”.

Fonte: Ufficio stampa Associato del Chianti Fiorentino