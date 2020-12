429, Castello a Sinistra torna all'aattacco: "Manca spazio per reti o barriere antiacustiche"

Finalmente è arrivato l’annuncio: prima delle festività, il tratto Dogana - Case Nuove della nuova SR429 sarà aperto. Ma sarà in sicurezza?

Il nostro precedente comunicato non ha avuto nessuna risposta da parte dei vari amministratori pubblici, che spesso sono molto loquaci (e ancor più spesso fuori luogo e fuori ruolo!) sul tema della nuova SR 429.

Tutto questo desta qualche sospetto. Ci sono stati alcuni problemi di spesa e non si sanno o non si vogliono spiegare?

Il problema è abbastanza lineare, non ci interessano i travisamenti con cui è stato trattato, alle volte, il nostro comunicato, per cui semplifichiamo la questione così da essere più chiari.

- Noi di Castello A Sinistra vogliamo che la strada apra, che si tolga finalmente il traffico asfissiante e pericoloso dalle frazioni. E speriamo sia così, anche se abbiamo grossi dubbi che i cittadini della Dogana se ne liberino…

- Riteniamo che per il vero progresso sia doveroso un percorso partecipato dai cittadini, senza ignorarne le critiche.

- È necessario costruire in modo intelligente, pulito e sicuro. E costruire strade sicure, per tutti.

- Sul tratto in questione (Lotto IV) della nuova SR429 c’erano (e ci sono!) delle prescrizioni, scritte, tra l’altro, da amministrazioni governate dalla stessa classe politica che governa oggi i nostri territori. Come mai non sono state rispettate?

- Se si tratta di prescrizioni, esse erano comprese nelle spese da sostenere per costruire la nuova strada. Non avendole costruite, ci viene da chiederci per cosa siano stati spesi quei soldi pubblici.

- Sono state fatte aste troppo al ribasso, eliminando opere ritenute accessorie (quando invece erano necessarie)?

Ci preme la sicurezza dei cittadini. Ci preme la cura del territorio.

Non ci interessano gli annunci, le luci della ribalta, le passerelle. Ci interessano risposte reali sulla nostra sicurezza.

Le poche siepi piantate in questi ultimi giorni lungo minuscoli tratti del IV Lotto, sono meno di un palliativo.

La strada è stata costruita senza lo spazio adeguato per costruire, in futuro, eventuali reti anti scavalco o barriere acustiche. Come mai?

Vogliamo mantenere alta l’attenzione su questo problema, anche perché non riteniamo adeguata alla gestione dei problemi suddetti questa classe dirigente – la stessa che ha svenduto e distrutto la Sanità Pubblica, portandola sull’orlo del collasso che abbiamo oggi davanti agli occhi.

Castello a Sinistra