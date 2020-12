Antonino Caponnetto, salta il vertice antimafia ma non il ricordo

“In questi giorni si sarebbe dovuto tenere il vertice antimafia della Fondazione Caponnetto e dell'Omcom, ma la pandemia ovviamente non lo permette.

Nonostante ciò il nostro impegno quotidiano nel ricordare Antonino Caponnetto continua ed in nome suo dobbiamo combattere in modo assiduo la mafia e tutti coloro che l'appoggiano.

Ricordare Caponnetto oggi significa:

- rafforzare le norme antimafia.

- cercare i soldi dei mafiosi nei sistemi bancari esteri pari a 2000 miliardi di euro.

- non lasciare soli coloro che combattono.

E tante altre cose.

È indubbio che Nonno Nino ci manca, ma noi non molliamo e combattiamo senza girarci dall'altra parte”.

Salvatore Calleri Presidente Fondazione Antonino Caponnetto